Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 14.02.2024
43 Min.Folge vom 14.02.2024Ab 12

Längst ist er vergessen der klassische Schnellkochtopf, aber absolut zu Unrecht! Denn dass man damit richtig feine Gerichte zaubern und on top noch ordentlich sparen kann, das zeigen Küchenchef Andreas Schinharl und Reporter Tobi. Themen unter anderem: Social Media Food Hacks 2.0, DIY Feierabendprojekt, Backen in geil

