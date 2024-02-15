Dirk Hoffmann in Miami: Lebenslust, Salsa und köstliche SpeisenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 15.02.2024: Dirk Hoffmann in Miami: Lebenslust, Salsa und köstliche Speisen
43 Min.Folge vom 15.02.2024Ab 12
Dirk Hoffmann erkundet das spanischsprachige Miami, wo er von der Lebenslust und dem Temperament der Hispanics beeindruckt ist. Begleitet wird er von Mirko, die ihm Salsa beibringt und köstliche Speisen wie Tacos, Empanadas und Enchiladas zeigt. Themen unter anderem: Der Reparator - Kabeldefekte, Felis Foodcheck: Argentinische Pizza
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins