Folge vom 14.07.2025: Von Alltagsküche zu Aromen-Feuerwerk – Lili zeigt, wie's geht
Folge vom 14.07.2025
Wenn jemand aus einem Caesar Salad ein echtes Geschmackserlebnis zaubert, dann Lilian Schumann-Urban. In „Das Quäntchen mehr Geschmack“ zeigt die Spitzenköchin, wie Klassiker wie Gazpacho, Pasta oder Pesto mit raffinierten Kniffen zu Sommer-Highlights werden. In ihrem Münchner Restaurant verwandelt sie Alltagsküche in kulinarische Kunst – und gibt Hobbyköchen einfache Tipps, um selbst zu glänzen.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
