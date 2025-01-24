Luxus: Urlaubs-Souvenirs der SuperreichenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.01.2025: Luxus: Urlaubs-Souvenirs der Superreichen
43 Min. Ab 12
In der 5-Sterne-Hotel-Suite von Millionärin Svetlana Nadel stapeln sich die Shopping-Tüten. Wenn Svetlana shoppt, dann nur mit ihrer „besten Freundin“ – ihrer Kreditkarte. Eine „kleine“ Urlaubserinnerung hier, ein paar Treter für den Nachwuchs da. Und schwups, sind 20.000 Euro weg. Die Urlaubs-Souvenirs von Superreichen bringen die Kreditkarten zum Glühen!
Genre: Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion: DE, 2012
