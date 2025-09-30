Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Beefer Hacks #3: Trend Food aus dem 800-Grad-Grill mit Timo Hinkelmann

Kabel Eins
Folge vom 30.09.2025
43 Min.
Ab 12

Profikoch Timo Hinkelmann zeigt in Folge 3 der Beefer Hacks, wie man mehr als nur Steaks auf dem Beefer grillt. Im Mittelpunkt stehen kreative Trendgerichte: Potatoe Sandwich, crispy Summerrolls, loaded Fries und Meat Bites, alles zubereitet bei brutalen 800 Grad Oberhitze!

