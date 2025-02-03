Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Crazy Supermärkte

Kabel Eins
Folge vom 03.02.2025
Crazy Supermärkte

Crazy SupermärkteJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 03.02.2025: Crazy Supermärkte

43 Min.
Ab 12

Einkaufen mal anders! Unsere Reportage nimmt Sie mit in drei außergewöhnliche Supermärkte, die unterschiedlicher nicht sein könnten: China: Alles im XXL-Format – Hier wird ganz groß eingekauft. Japan: Ein Paradies für Tiefkühl-Fans – vom perfekten Sushi bis zum coolen Kaffee-Drink. USA: Skurrile Produkte, die Sie garantiert noch nie gesehen haben. Wer kauft sowas? Lassen Sie sich überraschen, wie kreativ, verrückt und beeindruckend Supermärkte weltweit sein können!

