Folge vom 09.01.2025: Beefer für Jedermann: Was kann der 800-Grad-Ofen?
Folge vom 09.01.2025
Perfektes Steak in Sekunden - das versprechen 800-Grad-Grills, auch Beefer genannt. Früher musste man knapp 1000 Euro für so einen Oberhitzegrill zahlen. Heute gibt's diese Grills schon ab 150 Euro. Aber die Frage ist: braucht man das? Und was können die Beefer sonst noch? Das testet der Profikoch und Grill-Freak Timo Hinkelmann. Im Beefer landen: Steak, Gemüse, Kartoffelgratin, Flammkuchen, Kaiserschmarrn und Lava Cake.
