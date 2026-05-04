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Abenteuer Leben täglich

Der Rabattkönig packt aus: Spartricks vom Profi

Kabel EinsFolge vom 04.05.2026
Der Rabattkönig packt aus: Spartricks vom Profi

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 04.05.2026: Der Rabattkönig packt aus: Spartricks vom Profi

43 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

Torsten Heinze hat sich einen Ruf als Meister der Spartricks erarbeitet: Beim Einkaufen zahlt er seit Jahren nicht mehr den vollen Preis. Mit Cashback-Angeboten, Produkttests und Rabatt-Apps senkt er seine Ausgaben deutlich. Reporter Daniel Güldner begleitet ihn bei seiner Tour durch Supermärkte und Drogerien. Dabei zeigt Torsten Schritt für Schritt, wie sich gezielt sparen lässt. Das Ergebnis ist beeindruckend: große Preisnachlässe und ein gut gefüllter Vorrat aus clever genutzten Aktionen.

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