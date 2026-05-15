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Abenteuer Leben täglich

Schwebende Möbel und unendliche Illusionen

Kabel EinsFolge vom 15.05.2026
Schwebende Möbel und unendliche Illusionen

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 15.05.2026: Schwebende Möbel und unendliche Illusionen

43 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12

Die DIY-Experten Philipp und Kilian zeigen, wie spektakulär Selbermachen sein kann: Mit einfachen Materialien, cleveren Tricks und handwerklichem Geschick bauen sie außergewöhnliche Möbelstücke mit Wow-Effekt. Für rund 140 Euro entstehen ein Infinity-Tisch mit faszinierendem Tiefeneffekt aus Truhe, Plexiglas, Spiegeln und Spiegelfolie sowie ein scheinbar schwebender Stuhl. Dafür brauchen sie nur einen Stuhl, einen Regenschirm und eine Stahlplatte – und sorgen damit für verblüffende Illusionen.

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