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Abenteuer Schönbrunn

Abenteuer Schönbrunn (1/4) - Der älteste Zoo der Welt

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 13.07.2026
Abenteuer Schönbrunn (1/4) - Der älteste Zoo der Welt

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Abenteuer Schönbrunn

Folge 1: Abenteuer Schönbrunn (1/4) - Der älteste Zoo der Welt

45 Min.Folge vom 13.07.2026

Mitten in Wien liegt ein Ort voller Geschichte: der Tiergarten Schönbrunn. Pröll begibt sich auf Spurensuche durch den ältesten Zoo der Welt und erzählt von seinen Anfängen im 18. Jahrhundert, den ersten exotischen Tieren und der Faszination, die Elefanten, Giraffen und andere Neuankömmlinge einst auslösten. Bildquelle: ORF/Erich Pröll/Barbara Feldmann

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