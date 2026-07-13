Abenteuer Schönbrunn (1/4) - Der älteste Zoo der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Schönbrunn
Folge 1: Abenteuer Schönbrunn (1/4) - Der älteste Zoo der Welt
45 Min.Folge vom 13.07.2026
Mitten in Wien liegt ein Ort voller Geschichte: der Tiergarten Schönbrunn. Pröll begibt sich auf Spurensuche durch den ältesten Zoo der Welt und erzählt von seinen Anfängen im 18. Jahrhundert, den ersten exotischen Tieren und der Faszination, die Elefanten, Giraffen und andere Neuankömmlinge einst auslösten. Bildquelle: ORF/Erich Pröll/Barbara Feldmann
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Abenteuer Schönbrunn
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