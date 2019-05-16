Abgründe - Unfassbare Verbrechen
Folge vom 16.05.2019: Die tote Braut
43 Min.Folge vom 16.05.2019Ab 12
Sherri Rasmussen aus L.A. hat gerade geheiratet, als sie in ihrem Wohnzimmer ermordet wird. Die junge Frau wurde erschossen und ist, wie es aussieht, das Opfer eines Raubüberfalls, der aus dem Ruder lief. Ihre Mörder werden nicht gefunden. Doch Jahre später, als ein DNA-Abstrich aus einer Bisswunde an Sherris Arm mit neuen Methoden getestet wird, stellt das Police Department fest, dass der Killer eine Frau war - und die Liste der Verdächtigen völlig neu aufgerollt werden muss! Die Ermittlungen deuten schließlich darauf hin, dass Sherri in ein Dreiecksverhältnis verstrickt war und aus Eifersucht getötet wurde. Doch dann nimmt der Fall eine unglaubliche Wendung.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.