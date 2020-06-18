Abzockmasche beim Notdienst: Deutschland packt aus!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 18.06.2020: Abzockmasche beim Notdienst: Deutschland packt aus!
89 Min.Folge vom 18.06.2020Ab 12
Wenn 3.600 Euro für eine simple Reinigung fällig werden - diesmal hat es Peter Giesel unter anderem mit einer Abzockmasche beim Notdienst zu tun.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2018
12
Copyrights:© Kabel Eins