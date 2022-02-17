Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Lug und Betrug auf ganzer Spur - Jetzt reicht´s!

Kabel Eins
Folge vom 17.02.2022
Lug und Betrug auf ganzer Spur - Jetzt reicht´s!

Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Folge vom 17.02.2022: Lug und Betrug auf ganzer Spur - Jetzt reicht´s!

91 Min.
Folge vom 17.02.2022

Heute testet Peter Giesel Goldhändler und Elektriker rund um München. Als besonders hinterlistig erweisen sich die "Goldgauner". Für den Test werden Modestücke und echte Goldschätze in Umlauf gebracht. Noch dazu bekommt es das Team mit einem Fall von Namensklau zu tun...

