Folge vom 09.03.2023: Love-Scam: Peter Giesel entlarvt Liebesbetrüger aus dem Internet
Im Internet lauern viele Gefahren! Auf Dating-Plattformen z.B. schaffen es skrupellose Betrüger immer wieder, mit dem sogenannten "Love-Scamming", liebesbedürftige Menschen abzuzocken. Oft überweisen Opfer mehrere Tausend Euro an die Gauner, ohne je die vermeintliche Person ihrer Träume getroffen zu haben! Peter Geisel spricht mit Betroffenen, die an die Liebe aus dem Internet geglaubt haben und möchte ihnen helfen.
