Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 14.03.2024: Mit Millionenerbe aus dem Staub gemacht - Geschmackloser Betrug nach dem Tod
88 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12
Ein Erbenermittler und Betrüger setzt sich mit Millionen von Euro ins Ausland ab und verbarrikadiert sich dort. Peter Giesel hilft den Betroffenen. Außerdem kommt Peter Giesel Küchen-Abzockern und einer fiesen Garagen-Masche auf die Spur.
