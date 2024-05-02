"Easy Ride" wird zur Belastung: Traum-Harley bezahlt und nie bekommenJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 02.05.2024: "Easy Ride" wird zur Belastung: Traum-Harley bezahlt und nie bekommen
88 Min.Folge vom 02.05.2024Ab 12
Peter Giesel trifft Opfer einer Abzocke mit dem Traum von der eigenen Harley-Davidson: Eine dubiose Firma lässt ihre Kunden zahlen, das Kult-Motorrad erhalten sie aber nie. Und außerdem: Ein Sportverein wird Opfer eines Online-Banking-Betrugs.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
