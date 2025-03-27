Bunte Agentur-Abzocken vom Künstler bis zum RohrreinigerJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 27.03.2025: Bunte Agentur-Abzocken vom Künstler bis zum Rohrreiniger
87 Min. Folge vom 27.03.2025 Ab 12
Peter Giesel bekommt es diesmal mit bunten Abzock-Maschen zu tun: Am Bodensee kassiert eine angebliche Kunst-Agentin erst einmal ab, bevor sie nichts für ihre Klienten verkauft. Eine Cybercrime-Abzocke mit Nebenjobs über Social Media verlangt zuerst Geld, ohne etwas einzubringen. Und eine Agentur für Rohrreiniger-Websites täuscht viel vor - auf Kosten des Endverbrauchers!
