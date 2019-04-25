Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Kabel EinsFolge vom 25.04.2019
In dieser Episode nimmt Betrugsexperte Peter Giesel Elektroniker und Reinigungskräfte unter die Lupe. Dafür trifft er unter anderem ein Opfer, das für einen geringfügigen Trocknerschaden knapp das Zehnfache des Normalpreises bezahlt hat. Außerdem spricht er mit einer ehemaligen Reinigungskraft, die größtenteils schwarzgearbeitet hat und nun mit ihrer geringen Rente auskommen muss.

