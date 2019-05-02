Wie ehrlich sind deutsche Schlüsseldienste und Kinderbetreuer?Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 02.05.2019: Wie ehrlich sind deutsche Schlüsseldienste und Kinderbetreuer?
85 Min.Folge vom 02.05.2019Ab 12
Diesmal prüft Betrugsexperte Peter Giesel Schlüsseldienste und Kinderbetreuungsstätten. Um sich einen besseren Überblick zu verschaffen, trifft er unter anderem einen ehemaligen Handwerker, der offen über Betrugsmaschen bei Schlüsseldienstanbietern spricht. Außerdem berichten Eltern von ihren schlechten Erfahrungen mit inkompetenter und nachlässiger Kinderbetreuung.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2018
