Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub

Ferienhaus-Betrüger in Norwegen und Mietwagen-Abzocke auf Rhodos entlarvt

Kabel EinsFolge vom 26.09.2019
Ferienhaus-Betrüger in Norwegen und Mietwagen-Abzocke auf Rhodos entlarvt

Ferienhaus-Betrüger in Norwegen und Mietwagen-Abzocke auf Rhodos entlarvtJetzt kostenlos streamen

Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub

Folge vom 26.09.2019: Ferienhaus-Betrüger in Norwegen und Mietwagen-Abzocke auf Rhodos entlarvt

89 Min.Folge vom 26.09.2019Ab 12

Peter Giesel ist in Norwegen auf der Suche nach Ferienhaus-Betrügern, denn diese haben bereites mehrere seiner Zuschauer betrogen. Danach geht es weiter nach Rhodos, denn dort wurden zwei Frauen beim leih eines Mietwagens abgezockt.

Alle verfügbaren Folgen