Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub

Rundum-Ekel-Paket statt Rundum-Sorglos-Paket in Ägypten

Kabel EinsFolge vom 15.08.2024
88 Min.Folge vom 15.08.2024Ab 12

In Ägypten müssen Mutter und Tochter ein extrem dreckiges und ungepflegtes Hotel in Hurghada beziehen - sie werden davon sogar krank! Auch wenn in Paris, Schottland oder auf Mallorca die Traumreise in einer Katastrophe endet, ist Peter Giesel zur Stelle.

