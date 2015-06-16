Achtung Abzocke in Rio und ThailandJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 16.06.2015: Achtung Abzocke in Rio und Thailand
Folge vom 16.06.2015 Ab 6
In Rio de Janeiro feiert Peter Giesel beim berühmten Karneval. Auf den Straßen tanzen Hunderttausende - ein gefundenes Fressen für Abzocker und Gauner. Vor laufender Kamera wird Giesel sein Handy geklaut. Und im Nachtleben der Metropole am Zuckerhut trifft er auf Frauen, die arglosen Touristen K.o.-Tropfen ins Getränk mischen. Auf Koh Samui erkundet unser Reporter das Nachtleben: Der Besuch der legendären Halfmoon Party geht mächtig in die Hose - und ans Portmonee.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH