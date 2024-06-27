Andalusien und Gibraltar: Achtung vor Food-Abzocken und horrenden Eintritten!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 27.06.2024: Andalusien und Gibraltar: Achtung vor Food-Abzocken und horrenden Eintritten!
89 Min.Folge vom 27.06.2024Ab 6
Spanien liegt seit Jahrzehnten immer unter den vorderen Plätzen bei Deutschlands beliebtesten Reisezielen. Kurze Flugzeiten, tolles Wetter und fröhliche Menschen ziehen Urlauber magnetisch an. Auch Peter uns sein Team bereisen dieses Jahr den spanischen Süden: Andalusien! Ein Traum-Reiseziel, doch auch hier warten Touri-Abzocken: Horror-Tapas in Malaga, überteuerter Iberico-Schinken in Sevilla, fiese Abzocker an der Grenze zur Enklave Gibraltar und einiges mehr.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH