Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Abzocke auf ägyptisch - Peter Giesel deckt die Tricks auf

Kabel Eins
Folge vom 18.07.2019
Abzocke auf ägyptisch - Peter Giesel deckt die Tricks auf

Abzocke auf ägyptisch - Peter Giesel deckt die Tricks aufJetzt kostenlos streamen

Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Folge vom 18.07.2019: Abzocke auf ägyptisch - Peter Giesel deckt die Tricks auf

88 Min.
Ab 12

Dieses Mal ist Reporter Peter Giesel Urlaubsbetrügern in Ägypten auf der Spur. An schöne Orte wird gern gereist und wo Urlauber sind wird gern abgezockt. Da ist Ägypten keine Ausnahme, doch Peter Giesel reist für "Achtung Abzocke" ins Land der Pyramiden und deckt die Tricks der Betrüger auf. Von falschen Tourguides bis hin zu überteuertem Papyrus ist alles dabei. Machen Sie sich auf einiges gefasst...

