Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 27.06.2019: Abzocke-Paradies Thailand: Peter Giesel deckt auf
86 Min.Folge vom 27.06.2019Ab 12
Das Königreich Thailand ist eines der beliebtesten Reiseziele weltweit. Reporter Peter Giesel ist in Bangkok, Chiang Mai und Phuket unterwegs, wo er sich gemeinsam mit seinem Team an bekannten Touristenhotspots auf die Lauer legt und es unter anderem mit Fake-Polizisten, überteuerten Schmuckstücken oder Tierquälerei zu tun bekommt. Wie reagieren die Abzocker auf direkte Konfrontation, und wie kann man sich schützen, damit der Urlaub auch wirklich die schönste Zeit des Jahres ist?
