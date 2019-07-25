Abzockefalle Mittelmeerinseln: Peter Giesel deckt aufJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 25.07.2019: Abzockefalle Mittelmeerinseln: Peter Giesel deckt auf
89 Min.Folge vom 25.07.2019Ab 6
Die Inseln im Mittelmeer sind definitiv zauberhafte Reiseziele, doch bringt Tourismus auch dreiste Abzocker und Wucher mit sich. Peter Giesel ist diesen auf der Spur und geht bei seiner Recherche so weit, dass er von der Polizei in Arrest genommen wird...
