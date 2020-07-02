Abzocke in den USA - Peter Giesel deckt die Tricks aufJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 02.07.2020: Abzocke in den USA - Peter Giesel deckt die Tricks auf
86 Min.Folge vom 02.07.2020Ab 12
Für Peter Giesel geht es diesmal in die USA: In den Touristenmetropolen Florida, San Francisco und Las Vegas deckt er perfide Betrugsmaschen auf und konfrontiert die dreisten Abzocker.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH