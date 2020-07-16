Von Euro zu Kronen - Geld verlieren leicht gemacht!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 16.07.2020: Von Euro zu Kronen - Geld verlieren leicht gemacht!
88 Min.Folge vom 16.07.2020Ab 12
Diesmal ist Peter Giesel Urlaubsbetrügern in den beliebten Touristenstädten Rom, Prag und Paris auf der Spur. Er entlarvt die fiesen Maschen und konfrontiert die Abzocker. Was Sie in Rom, Prag und Paris beachten sollten, um Ihr Geld nicht zu verlieren.
