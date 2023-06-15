Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Kabel EinsFolge vom 15.06.2023
87 Min.Folge vom 15.06.2023Ab 12

Auf dem "Floating Market" in Thailand schwimmen Peter Giesel förmlich die Geldscheine davon und auch am berühmten Angkor Wat werden Touristen gerne über den Tisch gezogen. Bei diesen Abzocken kann Peter Giesel seine Reporter-Füße nicht stillhalten, sondern greift ein.

