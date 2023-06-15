In Thailand schwimmen Peter Giesel die Geldscheine davonJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 15.06.2023: In Thailand schwimmen Peter Giesel die Geldscheine davon
87 Min.Folge vom 15.06.2023Ab 12
Auf dem "Floating Market" in Thailand schwimmen Peter Giesel förmlich die Geldscheine davon und auch am berühmten Angkor Wat werden Touristen gerne über den Tisch gezogen. Bei diesen Abzocken kann Peter Giesel seine Reporter-Füße nicht stillhalten, sondern greift ein.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH