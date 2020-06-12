Folge 101: LKW Kontrolle - Polizei Sittensen
Folge vom 12.06.2020
In Sittensen in Niedersachsen legen sich die Autobahnpolizisten Alexander Plümpe und Sebastian Fischer auf die Lauer: Auffällige Sattelzüge werden sofort herausgezogen und wenn sich der Anfangsverdacht als Wahrheit erweist, dann ist die eine oder andere Fahrt vorbei. Und: Thomas Schwarz und Christopher Wohland von der Berufsgenossenschaft Bau kontrollieren in Dortmund Baustellen. Dieses Mal bekommen sie es mit einem Wiederholungstäter zu tun ...
