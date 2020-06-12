Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 101vom 12.06.2020
LKW Kontrolle - Polizei Sittensen

LKW Kontrolle - Polizei SittensenJetzt kostenlos streamen

Folge 101: LKW Kontrolle - Polizei Sittensen

64 Min.Folge vom 12.06.2020Ab 12

In Sittensen in Niedersachsen legen sich die Autobahnpolizisten Alexander Plümpe und Sebastian Fischer auf die Lauer: Auffällige Sattelzüge werden sofort herausgezogen und wenn sich der Anfangsverdacht als Wahrheit erweist, dann ist die eine oder andere Fahrt vorbei. Und: Thomas Schwarz und Christopher Wohland von der Berufsgenossenschaft Bau kontrollieren in Dortmund Baustellen. Dieses Mal bekommen sie es mit einem Wiederholungstäter zu tun ...

