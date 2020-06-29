Verbotene Fracht - Zollkontrolle DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Folge 111: Verbotene Fracht - Zollkontrolle Düsseldorf
64 Min.Folge vom 29.06.2020Ab 12
Zollkontrolle am Flughafen Düsseldorf: Beim Röntgenscan eines Koffers werden die Zollbeamten Luise und Adalbert sofort misstrauisch - sie vermuten Lebensmittel im Gepäck. Und: Dresden ist die Fahrradmetropole an der Elbe. 400 Kilometer Radweg ziehen sich durch die Stadt. Jedes zweite Unfallopfer in der Stadt ist ein Radfahrer. Kommissar Thomas Kiraly und Hauptmeister Carsten Ulbricht von der Fahrradstaffel sorgen mit ihren Bikes für mehr Sicherheit auf den Straßen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12