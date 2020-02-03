Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Kabel EinsStaffel 2020Folge 24vom 03.02.2020
LKW-Kontrolle Rosenheim

LKW-Kontrolle RosenheimJetzt kostenlos streamen

Folge 24: LKW-Kontrolle Rosenheim

60 Min.Folge vom 03.02.2020Ab 12

Thomas Zach und Thomas Boettger von der Verkehrspolizei Rosenheim kontrollieren LKW auf der A8. Ein Fahrer aus der Türkei hat seine Ladung so schlecht gesichert, dass eine Weiterfahrt ausgeschlossen ist. Und: Falschparker und Müllsünder haben bei Ordnungsamt-Mitarbeiter Martin schlechte Karten. Im beschaulichen Lützen in Sachsen-Anhalt verteilt der 22-Jährige Bußgeldbescheide an jeden, der sich nicht an die Vorschriften hält. Diskussionen und Ausreden sind bei ihm zwecklos.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs