Kabel Eins
Staffel 2020
Folge 25
vom 04.02.2020
Schrottfahrzeug abgeschleppt - Abfallfahnder Hannover

Schrottfahrzeug abgeschleppt - Abfallfahnder HannoverJetzt kostenlos streamen

Folge 25: Schrottfahrzeug abgeschleppt - Abfallfahnder Hannover

60 Min.
Folge vom 04.02.2020
Ab 12

Die Abfallfahnder Frank und Markus von der Abfallwirtschaft Hannover kontrollieren illegal abgestellte Schrottfahrzeuge. Die verschandeln nicht nur das Stadtbild, sie nehmen auch Parkraum weg. Der Halter eines Schrottautos hat sein Auto nicht fristgerecht entfernt. Und: Die Bundespolizisten Christian und Eduard sind am Freiburger Hauptbahnhof für die Sicherheit der Reisenden zuständig. Schon bei der ersten Person, die sie kontrollieren, gelingt den beiden ein Volltreffer.

