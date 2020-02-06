Unwissenheit schützt vor Strafe nicht - Polizei CelleJetzt kostenlos streamen
Folge 27: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht - Polizei Celle
59 Min.Folge vom 06.02.2020Ab 12
Celle bei Nacht. Oberkommissar Stefan Neidhart ist gemeinsam mit Polizeianwärter Fabian Rissiek unterwegs. Bei der Kontrolle eines Rollerfahrers fallen den Polizisten einige Ungereimtheiten auf. Und: Unterwegs mit den Straßenwärtern Nils und Pascal von der Autobahnmeisterei Hildesheim. Auf der A7 gibt es mehrere gefährlicher Risse und Schlaglöcher. Eine Vollsperrung ist unvermeidbar. Unter enormen Zeitdruck müssen die Straßenwärter die Straßenschäden nun beseitigen.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12