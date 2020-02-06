Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2020Folge 27vom 06.02.2020
Folge 27: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht - Polizei Celle

59 Min.Folge vom 06.02.2020Ab 12

Celle bei Nacht. Oberkommissar Stefan Neidhart ist gemeinsam mit Polizeianwärter Fabian Rissiek unterwegs. Bei der Kontrolle eines Rollerfahrers fallen den Polizisten einige Ungereimtheiten auf. Und: Unterwegs mit den Straßenwärtern Nils und Pascal von der Autobahnmeisterei Hildesheim. Auf der A7 gibt es mehrere gefährlicher Risse und Schlaglöcher. Eine Vollsperrung ist unvermeidbar. Unter enormen Zeitdruck müssen die Straßenwärter die Straßenschäden nun beseitigen.

