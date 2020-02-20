Einsatz für den Drogenspürhund - Großkontrolle Holländische GrenzeJetzt kostenlos streamen
Folge 37: Einsatz für den Drogenspürhund - Großkontrolle Holländische Grenze
60 Min.Folge vom 20.02.2020Ab 12
Auf der A30, an der Grenze zu den Niederlanden, führt die Bundespolizei eine Großkontrolle durch. Kai leitet den Einsatz, dessen Ziel es ist, Drogenschmugglern und Diebesbanden das Handwerk zu legen. Bei der Kontrolle eines Wohnwagens wird ein Drogenspürhund eingesetzt, um einen möglichen illegalen Rauschgifttransport aufzudecken. Und: Frankfurt am Main. Abschleppfahrer Angela und Guido Dentz werden zu einem Falschparker gerufen. Sie wetten darauf, was sie vor Ort erwarten wird.
