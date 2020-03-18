Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Kabel EinsStaffel 2020Folge 56vom 18.03.2020
Party, Saufen, Sicherheit

Party, Saufen, SicherheitJetzt kostenlos streamen

Folge 56: Party, Saufen, Sicherheit

64 Min.Folge vom 18.03.2020Ab 12

In Günzburg besuchen jedes Wochenende mehrere tausend Jugendliche und junge Erwachsene den Nachtclub "Puls". Bei der heutigen Veranstaltung sorgen die Securitys Peter und Frank für die Sicherheit und die Gesundheit der Gäste. Plötzlich wird eine junge Frau wird von ihren Freunden aus dem Club getragen. Und: Die A30 bei Osnabrück. Die Polizei führt heute unter Polizeihauptkommissar Frank Krämer eine LKW-Kontrolle durch, als ein Gefahrguttransporter in die Kontrollstelle fährt ...

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs