Autobahncrash! - Autobahnpolizei Winsen-LuheJetzt kostenlos streamen
Folge 75: Autobahncrash! - Autobahnpolizei Winsen-Luhe
64 Min.Folge vom 16.04.2020Ab 12
Schwierige Wetter- und Lichtverhältnisse sorgen im Großraum Hamburg und Umland für ein erhöhtes Unfallrisiko. Für die beiden Polizeikommissare Michael und Sascha vom Autobahnpolizeikommissariat Winsen-Luhe wird gleich der erste Einsatz des Tages zur echten Herausforderung. Und: Gerichtsvollzieher Otto Fuß stattes diesmal in Regensburg einem jungen Mann Besuch ab, der beim Schwarzfahren erwischt wurde und das festgesetzte Bußgeld nicht gezahlt hat ...
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12