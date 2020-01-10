Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 8vom 10.01.2020
Illegale Einwanderer - Bundespolizei Frankfurt Hauptbahnhof

Folge 8: Illegale Einwanderer - Bundespolizei Frankfurt Hauptbahnhof

60 Min.Folge vom 10.01.2020Ab 12

Nachtschicht für die Bundespolizisten Gerhard und Niklas am Frankfurter Hauptbahnhof. Die Kontrolle von zwei Marokkanern macht die Polizisten skeptisch - beide können sich nicht ausweisen. Bei der Identitätsüberprüfung in der Dienststelle wird ihnen klar, warum die Männer ihre Identität geheim halten wollten. Und: Anouschka Doinet und Stefanie Seelmann von der Taubenhilfe München kümmern sich um verletzte Tiere. Diesmal hat sich eine Taube den Fuß durch einen Faden abgeschnürt.

