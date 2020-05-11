Folge 88: Fahren ohne Führerschein - BuPo Zittau
64 Min.Folge vom 11.05.2020Ab 12
Am Grenzübergang Zittau sorgen die Bundespolizisten Ronny und Michael für Sicherheit und Ordnung. Ihnen geht ein Mann aus Tschechien ins Netz, der wiederholt ohne Fahrerlaubnis über die Grenze nach Deutschland fährt. Und: In Bremerhaven liegen Lutz Klose und Nina Patermann vom Verkehrsdienst auf der Lauer. Egal ob Autotuning, Überladung, Fahren ohne Gurt oder schlechte Ladungssicherung: Den erfahrenen Ermittlern entgeht kein Verstoß gegen die Verkehrssicherheit.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Altersfreigabe:
12