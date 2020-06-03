Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Kabel EinsStaffel 2020Folge 95vom 03.06.2020
Unerlaubt eingereist - Bundespolizei Flensburg

Unerlaubt eingereist - Bundespolizei FlensburgJetzt kostenlos streamen

Folge 95: Unerlaubt eingereist - Bundespolizei Flensburg

63 Min.Folge vom 03.06.2020Ab 12

Frank und Thomas von der Bundespolizei Flensburg kontrollieren mit ihren Kollegen immer wieder am Hauptbahnhof. Hier fahren regelmäßig Züge aus Dänemark ein. Seitdem skandinavische Länder ihre Asylpolitik verschärft haben, kommen immer mehr Menschen unerlaubt nach Deutschland. Und: Hamburg. Die Tierschutzberaterinnen Alena Kramer und Nicole Hartmann haben einen anonymen Hinweis auf einen illegalen Katzenhandel bei eBay bekommen.

Weitere Folgen in Staffel 2020

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs