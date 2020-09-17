Thema u. a.: Verdächtiger Buckel - Autobahnpolizei Winsen (Luhe)Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.09.2020: Thema u. a.: Verdächtiger Buckel - Autobahnpolizei Winsen (Luhe)
Folge vom 17.09.2020
LKW-Kontrolle bei Winsen-Luhe: Die Autobahnpolizisten Andrea und Sascha bitten einen LKW zur Höhenkontrolle. Die geladenen Sägespäne blähen die Plane auf dem Dach bis weit über das zugelassene Maß auf. Und: Spät nachts liegt Tierschützer Stefan Klippstein in Berlin auf der Lauer. Ein Mann hat hier bereits wiederholt Gift an Parkbänken ausgelegt. Tiere, die von dem Gift fressen, verenden qualvoll. Dann kann er ihn stellen ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
