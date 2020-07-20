Pärchen im Naturschutzpark - nicht mit dem Strandvogt Warnemünde!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.07.2020: Pärchen im Naturschutzpark - nicht mit dem Strandvogt Warnemünde!
64 Min.Folge vom 20.07.2020Ab 12
Das Seebad Warnemünde - eines der schönsten Stadtteile Rostocks. Doch die Dünen sind Naturschutzgebiet. Viele halten sich nicht an die Liegeverbote. Hier muss Strandvogt "Mücke" und sein Team für Ordnung sorgen. Und: Viele Wohnwagen-Anhänger benötigen Gasflaschen zum Kochen. Eine völlig unterschätzte Gefahrenquelle im Falle eines Unfalls. Die Polizisten Klaus Preis und Karsten Sommer können einen Niederländer mit ungesicherter Gasflasche so nicht weiterfahren lassen. Bildrechte: kabel eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen