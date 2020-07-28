Flüchtiger PKW - Bundespolizei deutsch-polnische GrenzeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.07.2020: Flüchtiger PKW - Bundespolizei deutsch-polnische Grenze
64 Min.Folge vom 28.07.2020Ab 12
Flüchtiger PKW - Bundespolizei deutsch-polnische GrenzeNachtschicht für Nadine und Frank von der Bundespolizei. In Guben an der deutsch-polnischen Grenze ist ein Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen auf der Flucht. Alle Einsatzfahrzeuge sind dorthin unterwegs. Als die Polizisten kein Funk mehr erreicht, verdächtigen sie einen in das Fluchtfahrzeug eingebauten Störsender. Sind sie dem flüchtigen Fahrer auf der Spur? Bildrechte: kabel eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen