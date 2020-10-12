Grillen verboten - Kommunaler Ordnungsdienst FürthJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.10.2020: Grillen verboten - Kommunaler Ordnungsdienst Fürth
64 Min.Folge vom 12.10.2020Ab 12
In Fürth kontrollieren Stefan, David und Niko vom Kommunalen Ordnungsdienst die öffentlichen Grünanlagen. Laut einer Bürgerbeschwerde hält sich eine größere Gruppe auf einem Badeplatz auf - inklusive Grill und Alkohol. Beides ist verboten. Mit welcher Strafe müssen die Personen rechnen? Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen