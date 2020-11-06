Poserkontrolle - Polizei KaiserslauternJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.11.2020: Poserkontrolle - Polizei Kaiserslautern
63 Min.Folge vom 06.11.2020Ab 12
Die Polizeikommissare Sabrina und Jonas ziehen ein amerikanisches Fahrzeug mit verdunkelten Scheiben aus dem Verkehr. US-Militär-Cops der United States Air Forces in Ramstein müssen vermitteln. Und: Am Brenner müssen die Helikopter-Baumfäller Adrian Giesler und Mathias Lenherr über 500 Bäume in einem Steilhang fällen und mit dem Helikopter ausfliegen. Dadurch ist die darunterliegende Bahnlinie in Gefahr, denn unter dem Hubschrauber hängen viele hundert Kilo. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
