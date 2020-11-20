Landwirtschaftskontrolle an der niederländischen Grenze - KartoffelernteJetzt kostenlos streamen
Die Schwerlastspezialisten der Polizei Emlichheim, Janna und Arno, kontrollieren Traktoren und LKW auf ihrem Weg in die örtliche Stärkefabrik. Dann entdecken sie einen laufenden Traktor, der randvoll beladen ist. Vom Fahrer fehlt allerdings jede Spur. Und: Das "Ghosthunter NRW Team" rund um Gründerin Melanie Schindler wird von einer Mutter mit zwei Kindern gerufen. Seit ihrem Einzug vor neun Jahren fühlen sich die Mutter und ihre Kinder beobachtet und hören flüsternde Stimmen. Bildrechte: Kabel Eins.
