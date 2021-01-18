Ohne Licht und ohne Bremsen - Fahrradpolizei NeuruppinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.01.2021: Ohne Licht und ohne Bremsen - Fahrradpolizei Neuruppin
63 Min.Folge vom 18.01.2021Ab 12
In Neuruppin ist die Zahl der Fahrradunfälle im letzten Jahr drastisch angestiegen. Daher kontrollieren Bernd und Ingo von der Fahrradstaffel der Polizei Neuruppin Radfahrer im fließenden Verkehr. Als es bereits dunkel ist, kommt ihnen ein junger Radfahrer ohne Licht entgegen. Die beiden müssen ihn mit vollem Körpereinsatz stoppen. Und: Heute hat eine Dame die Tierrettung Essen alarmiert: Ihre Katze zeigt Lähmungserscheinungen. Hat das Tier einen Schlaganfall? Bildrechte: Kabel Eins.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen