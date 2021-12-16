Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Verkehrskontrolle Konstanz

Kabel EinsFolge vom 16.12.2021
Thema u. a.: Verkehrskontrolle Konstanz

60 Min.Ab 12

In Villingen-Schwenningen führen die Polizisten Bruno und Gerd eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stoppen sie einen Paketzusteller. Der Fahrer hat gleich gegen mehrere Regeln verstoßen. Und: Der Solartechniker Daniel Fellhauer und sein Team kümmern sich als echte Allrounder um Photovoltaikanlagen aller Art. Heute arbeiten die Solartechniker an einer Anlage, die keine Spannung mehr aufweist. Dafür müssen sie an die höchste Stelle der Anlage und dürfen keine Höhenangst haben.

