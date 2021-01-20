Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Oldenburger Polizei überführt Handysünder per Dachkamera

Kabel EinsFolge vom 20.01.2021
Thema u. a.: Oldenburger Polizei überführt Handysünder per Dachkamera

Thema u. a.: Oldenburger Polizei überführt Handysünder per DachkameraJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 20.01.2021: Thema u. a.: Oldenburger Polizei überführt Handysünder per Dachkamera

63 Min.Folge vom 20.01.2021Ab 12

Auf Autobahnen kommt es immer wieder zu schweren Auffahrunfällen. Grund dafür ist oft die unerlaubte Nutzung des Smartphones am Steuer. Die Autobahnpolizei hat deshalb erstmals auf einem Zivilfahrzeug eine Kamera montiert, mit der sie direkt in das Innere der Führerkabinen filmen kann. Und: Weißenfels in Sachsen-Anhalt: Im Auftrag von Ordnungsamt und Polizei kontrollieren Frank und Omar, ob sich alle an die Corona-Auflagen halten.

Alle verfügbaren Folgen