Großkontrolle auf der A2 - Polizei Braunschweig
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.02.2021: Großkontrolle auf der A2 - Polizei Braunschweig
63 Min.Folge vom 03.02.2021Ab 12
Auf der A2 führt die Polizei Braunschweig eine Großkontrolle durch. Der Polizist Steven überprüft ein Auto, dessen ausländischer Insasse sich nicht ausweisen kann. Ist er illegal eingereist? Und: Bastian Bade ist mit seinem Team in Berlin unterwegs, um eine Linde zu fällen. Der Baum wächst gefährlich nah an die Fassade eines Wohnungskomplexes. Mithilfe der Seilklettertechnik steigt Bastian auf den Baum. In schwindelerregenden Höhen versucht er die Äste nach unten zu befördern. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen